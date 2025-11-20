Haberler

Beyşehir Devlet Hastanesi'nde Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir İlçe Devlet Hastanesi, 2025 yılı Hastane Afet Planı kapsamında 'dış toplu yaralanma' senaryosuyla tatbikat düzenledi. Hastane personelinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, muhtemel afet durumlarına hazırlık amaçlandı.

Konya'nın Beyşehir İlçe Devlet Hastanesi'nde 2025 yılı Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında "dış toplu yaralanma" tatbikatı icra edildi.

Hastanede muhtemel toplu yaralanma durumlarına hazırlık amacıyla yapılan tatbikat başarıyla gerçekleştirildi. İlk etapta hastane yetkililerinin katılımıyla masa başı tatbikatı gerçekleştirildi. Ardından ise saha tatbikatı icra edildi. Yeşil kod ilanından sonra hastane personeli hızlı bir şekilde acil durum planının uygulanmasına geçti. Senaryo gereği yaralı olarak hastaneye getirilenlerin ilk müdahaleleri yapıldı.

HAP Başkanı ve Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven, devlet hastanesinde muhtemel afetlere ve olağanüstü durumlara karşı hazır olunması ve farkındalık oluşturulması amacıyla hastane çalışanlarının katılımıyla her yıl farklı afet ve acil durum tatbikatlarının planlanarak uygulamaya konulduğunu söyledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
