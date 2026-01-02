Beyşehir'de paylaştıkça çoğalan sevgi Mardin'e ulaştı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yurt öğrencilerince hazırlanan kitaplar, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki ilkokul öğrencilerine ulaştırıldı.

Beyşehir Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdunda anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışması yapıldı. Ali Akkanat Kampüsü'ndeki farklı yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerce gönüllülük esasına dayalı toplanan ve düzenlenen kitaplar, Nusaybin ilçesindeki Girmeli İlkokulu öğrencilerinin eğitimine katkı sağlamak amacıyla Mardin'e gönderildi. Beyşehir Yurt Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çalışmanın öğrenciler arasında dayanışma ve paylaşma duygusunu güçlendirdiğine dikkat çekilerek, "Paylaştıkça çoğalan sevgiyle çocukların yüzünde tebessüm olduk" ifadelerine yer verildi. Yapılan bu anlamlı destekle, uzak şehirler arasında gönül köprüleri kurulduğu vurgulandı. Gerçekleştirilen kitap yardımı, hem üniversite öğrencileri hem de kitaplara kavuşan minik öğrenciler için unutulmaz bir dayanışma örneği olarak takdir topladı. - KONYA