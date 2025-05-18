Beyşehir'de Çiftçiler Yağmur Duası İçin Bir Araya Geldi

Beyşehir'de Çiftçiler Yağmur Duası İçin Bir Araya Geldi
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde çiftçiler, Avdancık Mahallesi'nde düzenlenen yağmur duası programında bir araya geldi. Mahalle muhtarlığının öncülüğünde gerçekleştirilen programda, camide kılınan namazın ardından dualar edildi ve yağmur için dileklerde bulunuldu.

Beyşehir'de çiftçiler yağmur duasına çıktı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde çiftçiler, düzenlenen yağmur duası programında bir araya geldi.

Beyşehir'e bağlı Avdancık Mahallesi'nde muhtarlığın öncülüğünde gerçekleştirilen yağmur duası için mahalle sakinleri ve çevre yerleşim merkezlerinden gelen vatandaşlar bir araya geldi. Köy camisinde kılınan öğle namazı sonrasında Beyşehir İlçe Müftüsü Enes Aktaş tarafından yapılan duada rahmet için ellerini semaya açan vatandaşlar, yağmurların devamını diledi.

Avdancık Mahallesi Muhtarı Mehmet Arkan, ekili alanlara rahmet ve bolluk, bereket için mahalle sakinlerinin de desteğiyle yağmur duası programı organize ettiklerini belirterek, katılan ve destek veren herkese teşekkür etti.

Duanın ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA ÖNSES - Yerel
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