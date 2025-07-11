Beypazarı'nda Tabanlıoğlu Kalesi'nde Arkeolojik Çalışmalar Devam Ediyor

Beypazarı'nda Tabanlıoğlu Kalesi'nde Arkeolojik Çalışmalar Devam Ediyor
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan Tabanlıoğlu Kalesi'nde arkeolojik çalışmalar sürüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Tolga Bozkurt ve Mahalle Muhtarı Yusuf Ok, Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun'a detayları aktardı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan Tabanlıoğlu Kalesi'nde başlayan arkeolojik çalışmalar devam ediyor.

Beypazarı ilçesi Adaören Mahallesi'nde 'Tabanlıoğlu Kalesi' olarak bilinen eski bir kale yapılanması olduğunu belirten Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Tolga Bozkurt ve Mahalle Muhtarı Yusuf Ok, Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun'a yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kaymakam Coşkun, Prof. Dr. Bozkurt ve muhtar Ok'a Tabanlıoğlu Kalesi için yapılan çalışmaları en kısa sürede gelerek inceleyeceğini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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