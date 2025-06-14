Beypazarı'nda Sokaklarda Yılan Görüntülendi

Beypazarı sokaklarında yılan görüldü

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sokakta görülen yılanı bir vatandaş cep telefonu kamerasına kaydetti.

Beypazarı ilçesi Oğuzkent Mahallesi'nde yılan görüldü. Mahallede yılanı gören bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.