Beypazarı'nda Sokaklarda Yılan Görüntülendi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir sokakta yılan görüldü. Oğuzkent Mahallesi'nde bir vatandaş, yılanı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Beypazarı sokaklarında yılan görüldü
ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sokakta görülen yılanı bir vatandaş cep telefonu kamerasına kaydetti.
Beypazarı ilçesi Oğuzkent Mahallesi'nde yılan görüldü. Mahallede yılanı gören bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ERDOĞAN - Yerel