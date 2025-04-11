Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran 'İsrail' sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz

Erdoğan'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak sözler
Ekrem İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat' duruşması 9'uncu kez ertelendi

İmamoğlu'nun yargılandığı ikinci dava da ertelendi
İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım

İsrail medyasında atılan Türkiye manşetine bakın: Alışmamız lazım

Beypazarı'nda Polis Haftası'nda mevlit okutuldu

Beypazarı'nda Polis Haftası'nda mevlit okutuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı'nda Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolasıyla ebediye irtihal eden ve şehit düşen emniyet mensupları için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Beypazarı'nda Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolasıyla ebediye irtihal eden ve şehit düşen emniyet mensupları için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılı dolayısıyla şehit olan ve ebediyete irtihal eden emniyet mensupları için Fatih Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Kalabalık bir vatandaş topluluğunun katıldığı programda Beypazarı İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri ile ilgili bilgi verdi. Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yılını kutlayan Emrecan, "Bu yıl teşkilatımızın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü. Tüm teşkilatımızın yıl dönümünü kutluyorum. Bugün de cuma namazı öncesinde mevlit okuttuk. Katılan vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - ANKARA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.