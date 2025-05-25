Beypazarı'nda 'Camii Çocuk Buluşması' Etkinliği Düzenlendi
Beypazarı Müftülüğü tarafından Osman Gazi Camii'nde gerçekleştirilen 'Camii Çocuk Buluşması' etkinliği, çocuklara cami sevgisini aşılamak ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlendi. Etkinlikte çeşitli aktiviteler yapıldı ve sürpriz olarak Nasreddin Hoca kostümüyle bir din görevlisi katıldı.
Beypazarı Müftülüğü koordinesinde çocuklara cami sevgisini aşılamak ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Osman Gazi Camii'nde "Camii Çocuk Buluşması" düzenlendi.
Beypazarı Müftülüğü koordinesinde Osman Gazi Camii'nde "Camii Çocuk Buluşması" gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklara cami ortamını sevdirmek, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Buluşmaya renk katan sürpriz ise Nasreddin Hoca kostümü giyen bir din görevlisinin etkinliğe katılması oldu.
Beypazarı Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, "Camii Çocuk Buluşması" etkinliklerinin farklı camilerde devam edeceği ve çocukların camiyle küçük yaşlarda tanışmasının önemsendiği vurgulandı. - ANKARA