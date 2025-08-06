Beypazarı Kaymakamı Coşkun'dan şehit ailesine ziyaret

Beypazarı Kaymakamı Coşkun'dan şehit ailesine ziyaret
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Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sefa Tiftik'in annesi Fikriye Tiftik ve babası Alaattin Tiftik'i evlerinde ziyaret etti.

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sefa Tiftik'in annesi Fikriye Tiftik ve babası Alaattin Tiftik'i evlerinde ziyaret etti.

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sefa Tiftik'in Dudaş Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kaymakam Coşkun, Dudaş Mahallesi'nde yaşayan vatandaşalarla bir araya geldi. Kaymakam Coşkun, vatandaşların sorunları ve taleplerini dinledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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