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Beyoğlu'nda yıkım sahasında toprak kayması yaşandı, binadakiler panikle dışarı çıktı

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Beyoğlu'nda yıkım sahasında toprak kayması yaşandı, binadakiler panikle dışarı çıktı
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İstanbul Beyoğlu Sütlüce Mahallesi'nde yıkımı yapılan binanın şantiye sahasında saat 11.30 sıralarında kısmi toprak kayması meydana geldi. Kayma nedeniyle bitişik binada oturan vatandaşlar panikle dışarı çıkarken bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İstanbul Beyoğlu'nda yıkımı yapılan binanın şantiye sahasında meydana gelen kısmi toprak kayması nedeniyle, bitişikteki binada oturan vatandaşlar panikle dışarı çıktı.

Olay, saat 11: 30 sıralarında Beyoğlu Sütlüce Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir binanın yıkımının yapıldığı şantiye sahasında kısmi toprak kayması yaşandı. Kayma nedeniyle bitişikteki binada oturan vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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