Beyoğlu'nda 'sansar' görüldü İstanbul'un birçok noktasında görülen kirpilerden sonra şimdilerde davetsiz misafir olarak bilinen sansar görüldü.

Beyoğlu'nda 'sansar' görüldü

İSTANBUL - İstanbul'un birçok noktasında görülen kirpilerden sonra şimdilerde davetsiz misafir olarak bilinen sansar görüldü. Beyoğlu'nda dün gece saatlerinde bir sokakta kedi ile karşılaşan sansarın o anlarını bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

İstanbul'un birçok noktasında görülen kirpilerden sonra şimdilerde bir diğer davetsiz misafir olarak bilinen sansarlar gece vakti sokaklarda görülmeye başlandı. Özellikle yaz aylarında ahşap yapıların olduğu alanlarda görülen sansar bu defa sokak ortasında görüldü.

Vatandaş o anları kaydetti

Sokak üzerinde kedi ile sansarı gören bir vatandaş ilk etapta şaşkınlık yaşarken, sonrasında o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.