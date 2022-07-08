Beyoğlu, esnaf ve vatandaşların bayramını kutladı

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, arefe gününde ilçenin sokaklarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

İlçenin kalabalık yerleşim yerlerinden olan Göçmenler Caddesinde Cuma Namazından sonra ziyaretlerde bulundu. Etrafında toplanan çocuklarla sohbet ederek çeşitli hediyeler takdim eden Beyoğlu, esnaf ve vatandaşlarla tek tek ilgilenerek bayram tebriğinde bulundu. Kurban Bayramının faziletine dikkat çeken Başkan Beyoğlu, kardeşlik ve dayanışma duygularının öne çıktığı huzur dolu bir süreç olmasını arzuladıklarını ifade ederek vatandaşlardan dua istedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel