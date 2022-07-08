Beyoğlu, esnaf ve vatandaşların bayramını kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyoğlu, esnaf ve vatandaşların bayramını kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Beyoğlu, esnaf ve vatandaşların bayramını kutladı

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, arefe gününde ilçenin sokaklarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, arefe gününde ilçenin sokaklarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

İlçenin kalabalık yerleşim yerlerinden olan Göçmenler Caddesinde Cuma Namazından sonra ziyaretlerde bulundu. Etrafında toplanan çocuklarla sohbet ederek çeşitli hediyeler takdim eden Beyoğlu, esnaf ve vatandaşlarla tek tek ilgilenerek bayram tebriğinde bulundu. Kurban Bayramının faziletine dikkat çeken Başkan Beyoğlu, kardeşlik ve dayanışma duygularının öne çıktığı huzur dolu bir süreç olmasını arzuladıklarını ifade ederek vatandaşlardan dua istedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Beyoğlu Beyoğlu Bağlar Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title