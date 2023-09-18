Beylikovalılar konserlerle eğlence dolu bir akşam yaşadı

Eskişehir'in Beylikova İlçesi'nde düzenlenen Mithat Körler ve Tuğçe Kandemir konserleri ile Beylikovalılar unutulmaz bir gece yaşadı.

Eskişehir'in Beylikova İlçesi'nde düzenlenen Mithat Körler ve Tuğçe Kandemir konserleri ile Beylikovalılar unutulmaz bir gece yaşadı.

Beylikova Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel hale gelen 'Beylikovalılar Buluşuyor' etkinliği, vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. İllüzyonist gösterisinin ardından Mithat Körler'in sahne aldığı gece, Tuğçe Kandemir konseri ile devam etti. Havai fişek gösterisiyle görsel şölene tanıklık eden Beylikovalılar, konserlerle birlikte unutulmaz bir akşam yaşadı.

'Beylikovalılar Buluşuyor' programına, Beylikova Kaymakamı Kübra Eroğlu, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR