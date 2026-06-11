Beylikova'da 19 kursiyer belgelerini aldı

Eskişehir Beylikova Şehit Neşet Gök Halk Eğitim Merkezi'nde eğitime giren 19 kursiyer belgelerini aldılar.

Beylikova Şehit Neşet Gök Halk Eğitim Merkezi tarafından çocuk gelişimi ve aşçılık üzerine kurs açıldı. Açılan kurslara 14 kişi çocuk gelişimi 5 kişi aşçılık kursuna başvuru yaptı. Eğitimleri tamamlanan 19 kursiyer düzenlenen törenle belgelerini aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı