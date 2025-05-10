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Beylikdüzü Metrobüs Kazasında 1 Ölü, 54 Yaralı

Beylikdüzü Metrobüs Kazasında 1 Ölü, 54 Yaralı
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İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'nde meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve 10 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Kazayla ilgili idari ve adli süreç başlatıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında yaralanan 44 kişinin taburcu edildiğini, 10 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda meydana gelen kazada, 1 hemşehrimiz hayatını kaybetmiş, 54 vatandaşımız hastanelere nakledilmiştir. Tedavileri tamamlanan 44 vatandaşımız taburcu edilmiş, 10 vatandaşımızın hastanedeki tedavisi devam etmektedir. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiş, süreç Valiliğimizin koordinasyonunda yakından takip edilmiştir. Olayla ilgili idari ve adli süreç başlatılmıştır. Hayatını kaybeden hemşehrimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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