Beylikdüzü Belediyesi, Hz. Mevlana'yı anma programı düzenledi

Beylikdüzü Belediyesi, Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 750. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde anma programı düzenledi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Mevlana'nın en büyük özelliği hoşgörüsü ve sevgi dilini kullanmasıydı. Huzura ihtiyacımızın giderek daha da arttığı günümüzde her zaman barış, hoşgörü, umut ve birliktelik mesajları veren Hz. Mevlana'yı hatırlamanın oldukça önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

Hoşgörü ve barışın evrensel sembolü Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi, Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Beylikdüzü'nde anıldı. Beylikdüzü Belediyesi'nin üçünü kez ev sahipliği yaptığı program Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Hz. Mevlana'nın 750'inci Vuslat Yıl Dönümü 'Şeb-i Arus' anma programına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yanı sıra; siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Beylikdüzü'nde yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, neyzen Serkan Kamacı tarafından Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Vuslat Yıl Dönümü hakkında bilgilendirme konuşmasıyla başladı. Beylikdüzü Sahnesi'nde düzenlenen programda aynı zamanda Sema Mukabelesi ile Hüseyin Fahrettin Dede'nin bestelediği Acemaşiran makamındaki Mevlevi Ayin-i Şerif icra edildi. Yapılan tören, daha sonra Kur'an-ı Kerim okunmasıyla son buldu.

"HOŞGÖRÜ VE KARDEŞLİK TOHUMLARI EKMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Huzura ihtiyacımızın giderek daha da arttığı günümüzde her zaman barış, hoşgörü, umut ve birliktelik mesajları veren Hz. Mevlana'yı hatırlamanın oldukça önemli olduğuna inanıyorum. Bu huzurlu geceyi bize yaşatan ve emek veren bütün gönül dostlarına yürekten teşekkür ediyorum. Evrensel değerlerin ve zamanın asla eskitemeyeceği hoşgörüyü bu topraklara armağan eden önemli değerlerimiz var. Bu topraklarda yaşadığımız için gerçekten çok şanslıyız. Bizler de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Beylikdüzü'nde hoşgörü ve kardeşlik tohumlarını ekmeye devam edeceğiz. Beylikdüzü Belediyesi olarak daima kültürümüzü ve değerlerimizi yansıtan etkinliklerle sizlerle bir arada olacağız."