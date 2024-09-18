Üye Girişi
Haberler

Beyin Ölümü Gerçekleşen Gençten 4 Kişiye Organ Bağışı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da beyin ölümü gerçekleşen 26 yaşındaki hastanın organları, organ nakli bekleyen 4 hastaya umut oldu. Hastanın ailesinin bağış kararı sonrasında, organlar ambulans helikopter ile sevk edildi.

Aydın'da beyin ölümü gerçekleşen 26 yaşındaki hastanın organları, 4 hastaya umut oldu.

Aydın'da 13 gün önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan hastanın, yapılan tüm müdahalelere rağmen ilgili branş hekimlerince beyin ölümünün gerçekleştiğine karar verildi. Nazilli Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörlüğü'nde, hastanın ailesi ile yapılan görüşmeler sonucu, aile organ bağışına onay vererek Sağlık Bakanlığı'na bilgilendirilme yapıldı. İzmir Bölge Koordinasyon Merkezi (BKM) ile yapılan planlama sonucunda organların; Aydın, İzmir, Antalya illerinde organ bağışı bekleyen hastalara gönderilmesine karar verildi. Nazilli Şehir Stadyumu'na inen ambulans helikopter ile hastanın organları sevk edildi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, organları bağışlanan vatandaşın acılı ailesinin, organ bağışına onay vererek duyarlılıkları ve örnek davranışları sayesinde organ nakli bekleyen hastalar için yeniden bir yaşam umudu doğacağını ifade ederek şükranlarını iletti. Organ bağışının önemine dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Şenkul, organ bağışında bulunarak 4 kişiye umut olan vatandaşa Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Organ Nakli Organ Nakli Beyin Ölümü Beyin Ölümü Helikopter Sağlık Yerel Yaşam

Erdoğan'ın başdanışmanından 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

Erdoğan'ın başdanışmanından Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

 CHP'den istifa mı ediyor? Mansur Yavaş sessizliğini bozdu

Kurultaydaki gerilim sonrası CHP'den istifa mı ediyor? Yavaş sessizliğini bozdu
Lukaşenko açık açık uyardı: Belarus'a yapılan saldırı Üçüncü Dünya Savaşı olur

Başkan açık açık uyardı: Ülkemize yapılan saldırı 3. Dünya Savaşı olur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara su kesintisi sorgulama 18 Eylül! Mamak ve Altındağ'da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi! Aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2024? e-Devlet Aile Destek Ödemesi sorgulama ekranı! Serkan Özcan kimdir? Halk Tv konuğu Serkan Özcan kaç yaşında, nereli? Serkan Özcan biyografisi! Elazığ hava durumu 18 Eylül | Bugün Elazığ'da hava nasıl olacak? Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi mi, düğünü ne zaman? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım nerede evlendi? Bugün hava nasıl? 18 Eylül hava durumu! Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleri! #127777 KENAN YILDIZ GOL ANI (VİDEO İZLE) Kenan Yıldız Juventus'ta ilk golünü attı mı? Juventus kazandı mı? İzmir su kesintisi sorgulama 18 Eylül! Aliağa, Ödemiş ve Kiraz'da ne zaman sular gelecek? Real Madrid- Stuttgart maçından kareler! Arda Güler oynadı mı? Real Madrid- Stuttgart maçı kaç kaç bitti?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });