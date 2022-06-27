Beyazgül'den yardım kuruluşuna kurban bağışı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyazgül'den yardım kuruluşuna kurban bağışı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Beyazgül'den yardım kuruluşuna kurban bağışı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'da bir yardım kuruluşunu ziyaret ederek kurban bağışında bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'da bir yardım kuruluşunu ziyaret ederek kurban bağışında bulundu.

Şanlıurfa'da yaklaşık 30 yıldır maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara, hayırseverlerin desteği ile yardım yapan Şanlıurfa AŞ Evi Derneğine bayram da kurban bağışı yapılabilecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, her yıl olduğu gibi bu yıl da AŞ Evi Derneğini ziyaret etti. AŞ Evi sorumlusu Ali Topal ile bir araya gelen Başkan Beyazgül yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. AŞ evinde yemek almaya gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Beyazgül, kazanlarda pişirilen yemekleri bakraçlara koyarak vatandaşlara yemek dağıtımı yaptı.

Beyazgül, "Bende kurbanımı Şanlıurfa AŞ Evine verdim. İnşallah bereketli olur. AŞ evi hiçbir zaman yalnız bırakılmadı. Maddi durumu iyi olan vatandaşlarımız tarafından hep el uzatıldı. Şanlıurfa AŞ Evi onların sayesinde ayakta duruyor. AŞ evine yardım etmeyi unutmayalım. Evlerine az et giren insanlarımız var. Bu Kurban Bayramın da kurbanlarımızı buraya getirelim. Buraya verilen yardımların boşa gideceğini sanmıyorum. İhtiyaç sahibi ailelere burada 365 gün yemek yardımı yapılıyor. Bu bayram da AŞ Evi Derneğine yardım yapmayı unutmayalım" diye konuştu.

AŞ Evi Sorumlusu Ali Topal ise AŞ evinde kurban bağışı kabul ettiklerini ifade ederek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfa Kurban Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title