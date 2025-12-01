Haberler

Beyaz Saray Medya İlişkilerinde Gerginlik: 'Medya Suçluları' Açıklandı

Beyaz Saray Medya İlişkilerinde Gerginlik: 'Medya Suçluları' Açıklandı
Güncelleme:
Beyaz Saray, resmi internet sayfasına eklediği 'Medya Suçluları' başlığı altında, yanıltıcı haber ve kötüye kullanımda bulunduğunu iddia ettiği gazeteciler ve medya kuruluşlarının isimlerini paylaştı. 'Haftanın medya suçlusu' olarak The Boston Globe, CBS News ve The Independent tanımlandı.

Beyaz Saray, resmi internet sayfasına yeni bir başlık ekleyerek "medya suçlusu" olduğunu iddia ettiği gazeteci ve medya kuruluşlarının isimlerini tek tek paylaştı

Beyaz Saray ile medya arasındaki savaş büyüyor. Beyaz Saray resmi internet sayfasına yeni bir başlık ekleyerek "medya suçlusu" olduğunu iddia ettiği gazeteci ve medya kuruluşlarının isimlerini tek tek paylaştı. İnternet sitesinin medya sekmesine "Medya Suçluları" sekmesini ekleyen Beyaz Saray, sayfanın başlığını "Yanıltıcı. Taraflı. Teşhir edildi" olarak belirledi. "Yanıltıcı haber", "Kötüye kullanım", "yanlış tanımlama" gibi çeşitli kategoriler oluşturularak bu kategorilerde gazeteciler ile medya kuruluşlarının isimleri yayınlandı. Sayfada "haftanın medya suçlusu" olarak ise The Boston Globe, CBS News, The Independent tanımlandı ve logolarının üzerine "teşhir edildi" mührü basıldı.

Öte yandan sayfada yer alan "yanlış ve yanıltıcı haber" kategorisinde Axios, The Hill, CBS News, The Boston Globe, The Independent yer aldı. The Hill, Joe Biden'ın başkanlığı dönemindeki kolluk kuvvetlerine ait bir görseli kullanarak Başkan Trump'ın kolluk kuvvetlerinin çabalarını yanlış bir şekilde "otokratik" olarak göstermekle; CBS News, The Boston Globe, The Independent, Başkan Trump'ın Kongre üyelerinin isyana teşvikten sorumlu tutulmaları yönündeki çağrısını, kendisinin 'infaz' çağrısı yaptığını söyleyerek çarpıtmakla, Axios ise TPS alıcılarını "yasal" olarak göstermeye çalışan bir makale yayınlamakla suçlandı. - WASHINGTON

