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Martı yavrusu beyaz eşya tamircisini karıştırdı

Martı yavrusu beyaz eşya tamircisini karıştırdı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir beyaz eşya tamircisine giren martı yavrusu, çalışanlara 20 dakika süren kovalamaca yaşattı. Yavru martı zarar görmeden dışarı çıkarıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir beyaz eşya tamircisine giren martı yavrusu, iş yeri çalışanlarına zor anlar yaşattı. Dükkanda yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından martı yavrusu zarar görmeden dışarı çıkarıldı.

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren bir beyaz eşya tamir servisinde meydana geldi. İş yerinin kapısından içeri giren martı yavrusu, dükkan içerisinde uçmaya başlayınca çalışanlar şaşkınlık yaşadı. Rafların ve beyaz eşyaların arasına girerek kaçmaya çalışan yavru martı, iş yerinde kısa süreli hareketliliğe neden oldu.

Martı yavrusunu zarar vermeden dışarı çıkarmak için seferber olan çalışanlar, yaklaşık 20 dakika süren uğraşın ardından yavru kuşu kontrol altına alarak dükkandan çıkarmayı başardı. Yaşanan ilginç olayı anlatan iş yeri çalışanı Engin Karadeniz, "Bir anda içeri giren martı yavrusu hepimizi şaşırttı. Dükkanın içinde sürekli farklı yerlere kaçıyordu. Ona zarar vermeden dışarı çıkarmak için yaklaşık 20 dakika uğraştık. Sonunda güvenli bir şekilde yakalayarak dükkandan çıkardık ve doğal ortamına bıraktık" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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