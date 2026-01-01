Beyaz Ay Derneği Şube Başkanı Göçmen: "Vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz"

KIRŞEHİR (İHA) – Beyaz Ay Derneği Kırşehir Şubesi; ihtiyaç sahibi engelli bireylere yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni yılda da yardım faaliyetlerine aralıksız devam eden dernek, gönüllülerin katkılarıyla birçok aileye umut oluyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Beyaz Ay Derneği Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen; dernek olarak sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirtti. Göçmen; "İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz. Yeni yılda da gönüllü desteklerimizle yardım faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Amacımız, imkanlarımız ölçüsünde daha fazla kişiye ulaşmak ve hayatlarına dokunmak" dedi.

Göçmen; desteklerin artarak devam edebilmesi için hayırsever vatandaşların katkılarının önemli olduğunu vurgulayarak, duyarlılık gösteren tüm gönüllülere teşekkür etti. - KIRŞEHİR