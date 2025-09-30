BEUN Rektörü, YTB Başkanını Ziyaret Etti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus'u makamında ziyaret etti.

YTB Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Başkan Turus'a nazik misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Görüşmede, BEUN ile YTB arasında kültürel iş birlikleri, uluslararası öğrenci çalışmaları ve ortak projeler ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren YTB Başkanı Abdulhadi Turus ise, Prof. Dr. Özölçer'e nazik ziyaretleri için teşekkür ederek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Görüşme, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ZONGULDAK