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BEUN Fest 2025 Bahar Şenliği Coşkuyla Başladı

BEUN Fest 2025 Bahar Şenliği Coşkuyla Başladı
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 28. kez düzenlenen geleneksel bahar şenliği BEUN Fest ile öğrencilerine moral sağlıyor. Festival, kortej yürüyüşü ve resmi açılış töreni ile başladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin (BEUN) geleneksel hale gelen bahar şenliği BEUN Fest, bu yıl 28. kez düzenleniyor. Festival, 15 Temmuz Kampüsü'nde kortej yürüyüşü ile başladı.

Yürüyüşe BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in yanı sıra üniversite protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Ortaokul öğrencilerinden oluşan bando takımının eşlik ettiği yürüyüş, festival alanında son buldu. Burada kurdele kesimi ile festivalin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta basın mensuplarına konuşan Rektör Özölçer, "Yine bir bahar şenliğinde, BEUN Fest 2025'te birlikteyiz. Öğrencilerimizin sınav öncesi dönemde moral bulması, hazırlıklarını sunabilmesi ve etkinlikler aracılığıyla şehirle bütünleşmesi için bu festivali düzenliyoruz. 28 yıldır sürdürdüğümüz bu geleneği her yıl geliştirerek sürdürüyoruz. Havanın da güzel olmasıyla bu yılın festivali verimli geçecektir. Sanatçılarımız da etkinliklerde yer alacak" dedi.

Rektör Özölçer ve protokol üyeleri, açıklamanın ardından stantların açılışını yaptı ve festival alanını gezdi. Festival süresince çeşitli fakülte, kulüp ve öğrenci toplulukları hazırladıkları etkinliklerle kendilerini tanıtacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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