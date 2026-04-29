BEUN'dan nitelikli işgücü hamlesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) ile BİM Birleşik Mağazalar iş birliğinde "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Kapsamında Mesleki Eğitim Kursları Protokolü" imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk ile BİM Birleşik Mağazaları Mali ve İdari İşler Müdürü Ayhan Sarı katıldı.

Protokol kapsamında düzenlenecek mesleki eğitim kursları ile katılımcıların sektörel ihtiyaçlara uygun şekilde yetiştirilmesi, eğitim sürecinin ardından ise istihdama doğrudan kazandırılması hedefleniyor. Programın, kursiyerlerin yalnızca mesleki yeterliliklerini artırmakla kalmayıp aynı zamanda iş gücü piyasasına daha donanımlı ve hazır bireyler olarak katılmalarına imkan sağlayacağı ifade edildi.

Kamu üniversite ve özel sektör işbirliği güçleniyor

İmzalanan protokolün, kamu kurumları, üniversite ve özel sektör arasında kurulan güçlü iş birliğinin somut bir örneği olduğu vurgulandı. Bu modelin, yerel ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmede önemli bir rol üstleneceği belirtildi.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, protokolün imzalanmasının ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri dile getirdi:

"Üniversitemiz, Zonguldak İŞKUR İl Müdürlüğümüz, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ile BİM Birleşik Mağazalarının kıymetli katkılarıyla önemli bir iş birliğini daha hayata geçirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki iş birliği, günümüz dünyasında nitelikli iş gücü yetiştirmenin en önemli yollarından biridir. Bu protokol de bu anlayışın güçlü bir yansımasıdır. Eğitim süreci sonunda kursiyerlerimizin iş gücü piyasasına daha donanımlı şekilde katılmaları ve istihdam edilmeleri en temel hedefimizdir. Protokolün üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi

Rojin'in babası "bize ihanet etti" deyip bir kişinin ismini verdi
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak

3. Dünya savaşının ayak sesleri! Bu iddia doğruysa vay halimize
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı

Şoför seyir halinde bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
Tarihi geceye damga vuran görüntü

Tarihi geceye damga vuran görüntü
8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu

Günlerdir aranıyordu! 8 yaşındaki Osman'dan kahreden haber
Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Ankara'da özel ekipler inceliyor

Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Özel ekipler inceliyor
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı

Şoför seyir halinde bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
'El Jardinero' 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı

100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
TOKİ İstanbul kurasında '7 haneli numara' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi

"7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi