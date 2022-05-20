BEÜ'de &quot;Yapay Zeka ve Blok Zincirin Ortak Kullanım Alanları&quot; semineri - Haberler

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BEÜ'de "Yapay Zeka ve Blok Zincirin Ortak Kullanım Alanları" semineri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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BEÜ'de 'Yapay Zeka ve Blok Zincirin Ortak Kullanım Alanları' semineri

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Topal ve BEÜ'de yüksek lisans öğrencileri tarafından "Yapay Zeka ve Blok Zincirinin Ortak Kullanım Alanları" adlı seminer verildi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Topal ve BEÜ'de yüksek lisans öğrencileri tarafından "Yapay Zeka ve Blok Zincirinin Ortak Kullanım Alanları" adlı seminer verildi.

BEÜ toplantı ve konferans salonunda düzenlenen seminerde Doç. Dr. Selçuk Topal ve yüksek lisans öğrencilerinden Özlem Seydalioğlu, Ziyadin Karakoç ve Sercan Sarp tarafından yapay zeka ve blok zincirin önemi anlatılarak matematiğin bu tür çalışmalarda çok önemli bir dal olduğu söylendi. Ardından Topal, yapay zeka ve blok zincir alanında üzerine çalışılacak konuların gelecek planlarından bahsetti.

Seminere BEÜ'de eğitim gören öğrencilerin ilgisi yoğundu. Katılımcılara yüksek lisans altında yapay zeka ve blok zinciri alanında çalışacakları konuları tanıtan yüksek lisans öğrencileri blok zinciri ile ortak kullanım alanları hakkında bilgilendirme yaparak seminer sona erdi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yüksek Lisans, Selçuk Topal, Yapay Zeka, Bitlis, Yerel, Haberler

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