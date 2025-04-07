Beton Mikseri Sürücüsüne Yola Beton Döktüğü İçin Ceza

Yola beton döken mikser sürücüsüne para cezası uygulandı

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde beton mikserinin yola beton döktüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili incelemenin ardından mikser sürücüsüne 2 bin 72 TL para cezası uygulandı.

Kırıkhan ilçesi çevreyolunda seyir halinde ilerleyen bir beton mikseri, yol ortasına beton döktü. Mikser sürücüsünün betonu yola döktüğü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ekipleri, yola beton döken mikser sürücüsüne, 2 bin 072 TL para cezası uygulandı.