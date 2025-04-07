Beton Mikseri Sürücüsüne Yola Beton Döktüğü İçin Ceza
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde beton mikserinin yola beton dökmesi sonucu sürücüsüne 2 bin 072 TL para cezası uygulandı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yola beton döken mikser sürücüsüne para cezası uygulandı
HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde beton mikserinin yola beton döktüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili incelemenin ardından mikser sürücüsüne 2 bin 72 TL para cezası uygulandı.
Kırıkhan ilçesi çevreyolunda seyir halinde ilerleyen bir beton mikseri, yol ortasına beton döktü. Mikser sürücüsünün betonu yola döktüğü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ekipleri, yola beton döken mikser sürücüsüne, 2 bin 072 TL para cezası uygulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - Yerel