Üye Girişi
Haberler

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Yatırımları İncelemeye Devam Ediyor

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Yatırımları İncelemeye Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, ilçede devam eden yatırımları yerinde incelemek üzere Konuklu köyünü ziyaret etti. Traktörü yanan vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileten kaymakam, 24 derslikli okul inşaatı ve Kesmetepe deprem konutlarını da yerinde değerlendirdi.

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Besni'de devam eden yatırımları incelemelerini yapmaya devam ediyor.

Kaymakam Çağlar Partal ilk olarak Besni ilçesi Konuklu köyünde traktörü yanan vatandaşı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileterek köyde devam eden 24 derslikli okul inşaatında incelemelerde bulunan Partal, oranın ardından Kesmetepe deprem konutlarını inceledi.

Kaymakam Çağlar Partal, İl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte Kesmetepe Beldesi'nde kalıcı köy konutları alanında incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgiler aldı.

Kaymakam Partal, aynı zamanda köyde inşaatı devam eden 24 derslikli ilkokul ve ortaokul projesinin durumunu da gözden geçirdi. Kaymakam Partal, projenin bölgedeki eğitim imkanlarını artırmasında artış olacağını vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Yönetim Kesmetepe Deprem Eğitim Yerel Yaşam Besni

Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok

Erdoğan: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok

 İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi

İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi

 Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım

Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti
Gündemden düşmeyen tartışmaya biri daha katıldı: Mekanın sahipleri hatırlatıldı

Gündemden düşmeyen tartışmaya biri daha katıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanı değişti mi? Yeni Ticaret Bakanı kim olacak? Tarım ve Orman Bakanı değişti mi, Yeni Tarım ve Orman Bakanı kim olacak? İzlanda Türkiye ilk 11'i! Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Kültür ve Turizm Bakanı değişti mi, Yeni Kültür ve Turizm Bakanı kim olacak? CANLI maç izle! (İZLANDA TÜRKİYE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Türkiye İzlanda nereden izlenir? EXXEN canlı maç izle! (ULUSLAR LİGİ MAÇLARI) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 14 Ekim EXXEN spor canlı izle Mustafa Varank kimdir? Mustafa Varank kaç yaşında, nereli? Mustafa Varank hayatı ve biyografisi! Yeni Adalet Bakanı kim olacak? Hüseyin Keskin kimdir? Hüseyin Keskin kaç yaşında, nereli? Hüseyin Keskin hayatı ve biyografisi! Almanya Hollanda maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Almanya Hollanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.