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Besni Hükümet Konağı'nın Yeni Yeri Belirlendi

Besni Hükümet Konağı'nın Yeni Yeri Belirlendi
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Adıyaman'ın Besni Kent Meydanı Projesi kapsamında yıkılacak olan Hükümet Konağı'nın mal müdürlüğü, tapu kadastro ve nüfus müdürlüğü gibi kurumları, yeni adresi olarak Yenikent Merinos Kavşağı'ndaki eski Meslek Yüksekokulu'na taşınacak.

Adıyaman'ın Besni Kent Meydanı Projesi kapsamında yıkılacak olan Hükümet Konağı'nın yeni yeri belli oldu.

Besni'de Kaymakamlık, mal müdürlüğü, tapu kadastro ve nüfus müdürlüğünün bulunduğu hükümet konağındaki kurumların Yenikent Merinos Kavşağındaki şu an İmam Hatip Lisesi olarak kullanılan eski Meslek Yüksekokuluna taşınacağı kesinleşti. Hükümet binasının önümüzdeki günlerde yeni yerinde hizmet vereceği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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