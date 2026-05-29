Haberler

Besni Kaymakamı ve Kurum Müdürlerinden Şehit ve Gazi Ailelerine Bayram Ziyareti

Besni Kaymakamı ve Kurum Müdürlerinden Şehit ve Gazi Ailelerine Bayram Ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan ve kurum müdürleri, Kurban Bayramı vesilesiyle şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ziyaretlerde ailelerin talep ve sorunlarını dinleyen Aslan, devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu vurgulayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Şehit aileleri ve gaziler ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Adıyaman Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan ve kurum müdürleri, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

İlçede gerçekleştirilen ziyaret programı kapsamında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen heyet, ailelerin Kurban Bayramı'nı kutladı. Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan, ziyaretlerde şehitlerin emaneti olan aileler ile gazilerin toplumun en kıymetli değerleri arasında yer aldığını belirterek, devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu ifade etti. Bayram dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerin talep ve sorunlarını dinleyen Aslan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Şehit aileleri ve gaziler de gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

İki ilimizi sel vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili Dışişleri'nden açıklama

Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemiyle ilgili Türkiye'den ilk açıklama
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak

CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu fenomen türküyle karşılayacak
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Yeni takımını duyurdular
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor

Günün en çok konuşulan karesi
Henüz 26 yaşında! 'Yapamazsın' diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor

"Yapamazsın" diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası

Özgür Özel hakkında gündemi sarsacak iddia