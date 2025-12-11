Besni'de kış tedbirleri toplantısı düzenlendi

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, ilçede kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemlerin ele alındığı Kış Tedbirleri Toplantısına başkanlık etti.

Besni Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda, karla mücadele çalışmaları, kapanabilecek yollar için ekip ve araç planlaması, muhtemel elektrik ve su kesintilerine yönelik koordinasyon, okullar ve kamu kurumlarında güvenlik tedbirleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek hazırlıkları gibi başlıklarda değerlendirmeler yapıldı.

Kaymakam Aslan, kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek, kış şartlarının ilçede günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için tüm birimlerin hazırlıklarını tamamlaması talimatını verdi.

Toplantı, kurumlar arasında görev dağılımının netleştirilmesi ve iletişim kanallarının güncellenmesiyle sona erdi. - ADIYAMAN