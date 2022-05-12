Besni'de Engelliler Haftası etkinliği

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ahmet-Emine Çil Özel Eğitim Okulu ile Fatih Sultan Mehmet İlk/Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan program Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Besni Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Ömer Arslan, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Ahmet-Emine Çil Özel Eğitim Okulu Müdürü Ömer Başçobanlar tarafından yapıldı.

Besni ilçe Kaymakamı Nazlı Demir yaptığı konuşmada, "Öncelikle bütün özel bireylerimizin Engelliler Haftasını kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Herkesin bir engelli adayı olduğu şu hayatta, engelli vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak adına devlet olarak çok önemli yatırımlar ve düzenlemeler gerçekleştirdik. Engelli vatandaşlarımıza kendilerini bu ilçenin ve ülkemizin bir parçası olduğunu hissettirecek, kesinlikle önünde herhangi bir engel bırakmayacak şekilde çalıştığımızı ve çalışmaya devam edeceğimizi burada, sizlerin huzurunda, tekrarlıyorum. Tekrardan bütün engelli kardeşlerimizin, ablalarımızın, abilerimizin Engelliler Haftasını en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler katılımcılar tarafından ilgiyle izlenirken, Besni ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'de öğrenciler ile yakından ilgilenerek, günlerini güzel geçirmeleri dileğinde bulundu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel