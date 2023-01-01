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Beşiktaş, Yeni Yıla Murat Boz ile 'Merhaba' Dedi

Yerel Haberler

Beşiktaş, Yeni Yıla Murat Boz ile 'Merhaba' Dedi

Beşiktaş, 2023 yılına, Barbaros Meydanı’nda düzenlenen Murat Boz konseriyle ‘merhaba’ dedi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “2023 yılının ülkemiz ve kentimiz için sağlık, huzur ve barış dolu bir yıl olmasını diliyor, yeni yılınızı içtenlikle kutluyorum” dedi.

Beşiktaş, 2023 yılına, Barbaros Meydanı'nda düzenlenen Murat Boz konseriyle 'merhaba' dedi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "2023 yılının ülkemiz ve kentimiz için sağlık, huzur ve barış dolu bir yıl olmasını diliyor, yeni yılınızı içtenlikle kutluyorum" dedi.

Beşiktaş Belediyesi, ilçenin tüm cadde ve sokaklarını günler öncesinden yeni yıl konseptiyle süsledi. Saatler 18: 00'i gösterdiğinde, Barbaros Meydanı'nda 2023'e özel yılbaşı korteji düzenlendi. Yılbaşı korteji renkli görüntülere sahne olurken katılımcılar gösteriyi ilgiyle izledi. Saatler 23: 00'ü gösterdiğinde ise pop müziğin sevilen isimlerinden Murat Boz, Akmerkez'in katkılarıyla Barbaros Meydanı'nda sahne aldı.

Konsere katılan coşkulu kalabalık, parçalara hep bir ağızdan eşlik ederek yeni yılı kutladı. Yeni yıla girmeye saniyeler kala Beşiktaş'ta coşku ve heyecan ikiye katlandı. 10'dan geriye doğru sayan Boz'a eşlik eden Beşiktaşlılar, 2023'e girmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadı.

Kaynak: ANKA / Yerel

Barbaros Meydanı Rıza Akpolat Murat Boz Beşiktaş Yerel Haberler

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