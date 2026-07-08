Beşiktaş Müftüsü Yıldız Burhaniye'yi ziyaret etti

Burhaniye ilçesinde, Beşiktaş Müftüsü İsmail Yıldız, Ören Cami imamı Kadir Özdemir'i ziyaret etti. Kadir hocanın Edremit İmam Hatip'ten sınıf arkadaşı olduğunu kaydeden Yıldız, hasret giderdiklerini söyledi.

İstanbul Beşiktaş Müftüsü İsmail Yıldız, Ören Cami imamı Kadir Özdemir'i ziyaret etti. Ören Camiinde yatsı namazını kılan Yıldız, Ören cemaati ile de tanışma fırsatı buldu. Kadir Özdemir ile sınıf arkadaşı olduklarını anlatan Müftü İsmail Yıldız, 5 yıl süreyle Gömeç Müftüsü olarak görev yaptığını kaydetti. Konuğunu cemaatle tanıştıran İmam Kadir Özdemir, "İsmail hocam ile sınıf arkadaşıyız. Ayrıca Diyarbakır'da birlikte görev yaptık. Bu gün bizi ziyarete geldi. Hasret giderdik. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı