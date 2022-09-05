Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş Belediyesi Ayazma Parkı'ndaki 3 ağacı kesti

Yerel Haberler

Beşiktaş Belediyesi Ayazma Parkı'ndaki 3 ağacı kesti

Beşiktaş Ayazma Parkı'nda bulunan 3 ağaç, Beşiktaş Belediyesi ekipleri tarafından kesildi.

Beşiktaş Ayazma Parkı'nda bulunan 3 ağaç, Beşiktaş Belediyesi ekipleri tarafından kesildi. Mahalle sakinleri ağaçların manzaranın rahat görülmesi için kesildiğini iddia etti.

Beşiktaş Ayazma Parkı'ndaki 3 ağaç, geçtiğimiz Perşembe günü Beşiktaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kesildi. Mahalle sakinleri ise ağaçların oldukça sağlıklı olduğunu, manzaranın daha rahat görünebilmesi için kesildiklerini öne sürdü.

"Manzara için kesildi" iddiası

Mahalle sakini Kıral Donklu, "Geçen gün köpeğimi gezdirmeye geldim. Onu gezdirirken ağaçların kesildiğini fark ettim. Hem ilçeye hem de büyükşehir belediyesine gereken şikayetleri yaptım. İkisi de konudan haberdar. Sanki birileri ağaçları kasten zehirleyerek kurutmuş. Çünkü ağaçlar yukarıdan aşağıya doğru kurumuş. Ağaçların yukarıdan aşağıya doğru kuruduğu zaman bir müdahaleyle kuruduğu söyleniyor. Ağaçlar kuruyunca bu konuyla ilgili şikayette bulunmuşlar ve rapor almışlar. Rapora istinaden Park ve Bahçeler Müdürlüğü de gelip ağaçları kesmiş. Biz de buna karşı bir ses çıkardık. Zaten yeşilimiz azalıyor, çocuklarımızın ve yaşlılarımız bolca yeşile ihtiyacı var. Bunlar 30-50 senelik ağaçlarmış. Ekim ayında ağaçların dikilmesini bekliyoruz. Bir raporla yapmışlar, yasal olmayan bir şey yok. Önemli olan bu şikayeti kimin yaptığı. Şikayeti yapan müdahaleyi de yapmış olabilir. Sanki büyük birilerinin manzarası açılmış gibi duruyor. Dikkat ederseniz kasten sağlı sollu bir manzara açılmış gibi duruyor. Rant peşinde koşmamak lazım, yeşile hepimizin ihtiyacı var" dedi. Öte yandan Beşiktaş Belediyesi ise iddiaları reddetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Beşiktaş Belediyesi Beşiktaş Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title