Besiciler, Kurt ve Ayı Korkusuna Karşı Korkuluk Aşılıyor

Batmanlı besicileri kurt ve ayı korkusundan hayvanlarını korumak için ağıllara korkuluk asıyor

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde esiciler, kurt ve ayı korkusundan hayvanlarını korumak için ağılların çevresini korkuluklarla donattı.

Batman, Muş ve Bitlis illeri üçgeninde bulunan Mereto dağı eteklerindeki Karayün köyünde besicilik yapan vatandaşları havaların ısınmasıyla birlikte kurt ve ayı korkusu sardı. Sık sık köye giren yırtıcı hayvanlardan besledikleri hayvanlarını korumak için her yol deneyen besiciler, çareyi ağılların etrafına korkuluklar asmakta buldu.

Daha önce defalarca hayvanlarına kurt ve ayıların saldırdığı için köydeki bütün ağıllara korkuluk astıklarını belirten köy muhtarı Cemal Bulu, "Burada Mereto Dağı eteklerinde dört dağın ortasında yaşıyoruz. Bu korkulukları ayılardan ve kurtlardan hayvanlarımızı korumak için koyduk. Yırtıcı hayvanlar sık sık beslediğimiz hayvanlara saldırınca böyle bir koruma yöntemine başvurduk" dedi.

Büyük baş hayvanlarını kale gibi kalın taş duvarlarla korunaklı ahırlarda koruyan besiciler, küçük baş hayvanları ise etrafı çitlerle kapatılmış korkuluklarla donatılmış açık ağıllarda besliyor.