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Besici, Yeni Doğan Buzağıyı Sırtında Taşıdı

Besici, Yeni Doğan Buzağıyı Sırtında Taşıdı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde besici Mehmet Bukseli, kaybolan gebe ineğini bulduktan sonra yeni doğan buzağısını sırtında 5 kilometre taşıyarak eve getirdi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yeni doğan buzağıyı yaklaşık 5 kilometre sırtında taşıyan besici Mehmet Bukseli, "Umudumuz kesilmişti ki küçük çocuğum bizimleydi, 'Baba işte oradadır' dedi. Zaman da yoktu, 4-5 kilometre vardı. Kucaklayıp eve getirdik" dedi.

Silvan ilçesi Demirkuyu köyünde besici Mehmet Bukseli sabah hayvanlarını ahırdan çıkartıp meraya götürürken gebe olan ineği de sürüye karıştı. Akşam gebe ineği bulamayan Bukseli, çocuklarıyla birlikte aramaya koyuldu. İnek, yaklaşık 1,5 saat sonra doğum yapmış vaziyette bulundu. Mehmet Bukseli, yenidoğan buzağıyı sırtında yaklaşık 5 kilometre taşıyarak eve getirdi.

Besici Mehmet Bukseli, sabah inekleri bırakırken ineğin doğuracağını tahmin ettiğini söyleyerek, "İnek çıktığı için bir türlü çeviremedim. Akşam bütün hayvanlar gelmişti, o gelmemişti. İneğin doğum yaptığını tahmin edip aramaya çıktık. 1 buçuk saat arama yaptık. Umudumuz kesilmişti ki küçük çocuğum bizimleydi, 'Baba işte oradadır' dedi. Zaman da yoktu, 4-5 kilometre vardı. Kucaklayıp eve getirdik" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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