Beş Göller Doğa Turizmine Kazandırılıyor

Beş Göller Doğa Turizmine Kazandırılıyor
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Bilecik'teki Beş Göller, 'Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescillenerek su sporları, kuş gözlemciliği ve doğa yürüyüşleri gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak. Vali Aygöl, bölgenin doğa turizmi için önemli bir merkez haline geleceğini belirtti.

Bilecik'te adını Sakarya Nehri'nin hemen yanında bulunan 5 adet göletten alan Beş Göller, su sporları, kuş gözlemciliği, doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Bilecik-Vezirhan Gölpazarı karayolu üzerinde bulunan bu doğa harikasını Beş Göller için 'Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescillenmesine karar verildi. Valisi Şefik Aygöl, konu hakkında yapılan toplantı sonrası bir değerlendirme yaparak, sulak alan ekosistemi korunarak bölgeye resmi tescilli bir sulak alan kazandırılacağını söyledi. Aygöl, "Beş Göller'in doğa turizmi kapsamında su sporları, kuş gözlemciliği, doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık gibi etkinliklere ev sahipliği yapmasını hedefliyoruz. Beş Göller'in turizm merkezi haline gelmesi için gerekli çalışmalar başlıyor. Bilecik'in doğal ve tarihi güzelliklerini ön plana çıkarma çabaları kapsamında, bölgenin turizme kazandırılması için projelerin hızla ilerlediği kaydedildi" dedi.

Öte yandan tescil edilen sulak alan, hem çevresel koruma hem de turizmin canlandırılması açısından bölgeye önemli katkılar sağlayacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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