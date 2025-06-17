Bergama'da Sentetik Ecza Operasyonu: 5 Bin 990 Adet Ele Geçirildi

(İZMİR) - İzmir'in Bergama ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 5 bin 990 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde bulundurulduğu tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda 5 bin 990 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, olayla bağlantılı oldukları belirlenen M.Ş. ve U.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.