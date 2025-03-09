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Bereketzade Camii Emekli İmam-Hatibi Kasım Yağcıoğlu Hayatını Kaybetti

Bereketzade Camii Emekli İmam-Hatibi Kasım Yağcıoğlu Hayatını Kaybetti
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Bereketzade Camii emekli imam-hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze namazı Fatih Camii'nde kılınacak ve memleketi Giresun Alucra'da toprağa verilecektir.

Bereketzade Camii emekli imam-hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bereketzade Camii emekli imam-hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu Hoca tedavi gördüğü Medipol Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yağcıoğlu, ikindi namazının ardından Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Yağcıoğlu, memleketi Giresun Alucra'da toprağa verilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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