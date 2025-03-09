Bereketzade Camii Emekli İmam-Hatibi Kasım Yağcıoğlu Hayatını Kaybetti
Bereketzade Camii emekli imam-hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze namazı Fatih Camii'nde kılınacak ve memleketi Giresun Alucra'da toprağa verilecektir.
Bereketzade Camii emekli imam-hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bereketzade Camii emekli imam-hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu Hoca tedavi gördüğü Medipol Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yağcıoğlu, ikindi namazının ardından Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Yağcıoğlu, memleketi Giresun Alucra'da toprağa verilecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel