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Berber ve kuaförlere verilen iki günlük eğitim sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Berber ve kuaförlere verilen iki günlük eğitim sona erdi

Karabük'teki kuaförlere uzmanlar tarafından renklendirme ve keratin eğitimi ile kalıcı makyaj ve kaş kontörü tekniği (microblading) eğitimi verildi.

KARABÜK (İHA) - Karabük'teki kuaförlere uzmanlar tarafından renklendirme ve keratin eğitimi ile kalıcı makyaj ve kaş kontörü tekniği (microblading) eğitimi verildi.

Karabük Belediyesine ait nikah salonunda Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından tarafından renklendirme ve keratin eğitimi ile kalıcı makyaj ve kaş kontörü tekniği (microblading) eğitimi gerçekleştirildi.

Bliss Cosmetics ile Pro Harmony sponsorluğunda gerçekleşen Etkinlikte Renklendirme ve Keratin Eğitmeni Semih Demirbayraklı ve ile Kalıcı Makyaj ve Kaş Kontörü Tekniği (microblading) Eğitmeni Selin Süremen tarafından katılımcılara uygulamalı olarak eğitim verildi.

Uzmanlar tarafından dün türban ve topuz eğitimi verilmesinin ardından bugün renklendirme ve keratin eğitimi ile kalıcı makyaj ve kaş kontörü tekniği (microblading) eğitimi verilerek iki günlük etkinlik sona erdi. Etkinliklere Karabük'ün yanı sıra Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Çankırı'dan kuaförlerin katıldığı belirtildi. - KARABÜK

Berber ve kuaförlere verilen iki günlük eğitim sona erdi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Esnaf ve Sanatkarlar, Evlilik, Karabük, Makyaj, Yerel, Haberler

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