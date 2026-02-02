Haberler

Tunceli'de Berat Kandili'nde vatandaşlara salep ikram edildi

Güncelleme:
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Tunceli Valiliği tarafından Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara salep ikramında bulunuldu. Yunus Emre Camii'nde yatsı namazının kılınması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından cami avlusunda gerçekleştirilen ikram yoğun ilgi gördü. Programa katılan Tunceli Valisi Şefik Aygöl, namaz çıkışında vatandaşlarla bir araya gelerek salep dağıttı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
