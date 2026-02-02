Tunceli'de Berat Kandili'nde vatandaşlara salep ikram edildi

Tunceli Valiliği ile Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlara salep ikram edildi.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Tunceli Valiliği tarafından Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara salep ikramında bulunuldu. Yunus Emre Camii'nde yatsı namazının kılınması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından cami avlusunda gerçekleştirilen ikram yoğun ilgi gördü. Programa katılan Tunceli Valisi Şefik Aygöl, namaz çıkışında vatandaşlarla bir araya gelerek salep dağıttı. - TUNCELİ