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Berat Kandili Erzurum'un Oltu İlçesinde Dualarla İdrak Edildi

Berat Kandili Erzurum'un Oltu İlçesinde Dualarla İdrak Edildi
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Erzurum'un Oltu ilçesinde Berat Kandili, camilerde ibadet ve dualarla kutlandı. Oltu Merkez Camii İmam Hatibi, gecenin anlamı ve öneminden bahsetti, cemaat ise namaz sonrası dualar etti.

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Erzurum'un Oltu ilçesinde dualarla idrak edildi.

Oltu halkı, Berat Kandilinde camilere akın ederek ibadetlerini yerine getirdi. Oltu Merkez Camii İmam Hatibi Orhan Coşkun, Berat Kandili'nin özel bir ibadet biçimi olmadığını belirterek, "Rivayetlerde bu gecede genel anlamda ibadet etme, gündüzleri de oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Bunun yanında tüm günah ve kusurlarımızla Rabb'imize yönelmeli ve O'ndan mağfiret dilemeliyiz. Eksikliklerimizi, kusurlarımızı tespit etmeli ve bunları bir daha tekrar etmeme hususunda kesin bir irade sergilemeliyiz" dedi.

Berat Kandili'nin manevi havasında Oltu Merkez Camii'nde cemaat, yatsı namazını kıldıktan sonra dualar etti. Cami çıkışında ise hayırsever vatandaşlar, cemaate ikramda bulunarak, çocuklara ücretsiz Kuran-ı Kerim dağıttılar. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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