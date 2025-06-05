Bendevi Palandöken'den Kurban Bayramı Mesajı

Bendevi Palandöken'den Kurban Bayramı Mesajı
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında paylaşmanın ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Palandöken, bayramın ruhunu en iyi şekilde yaşamak için ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, " Kurban Bayramı, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, gönüllerin birleştiği mübarek bir vakittir" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Palandöken mesajında, "Bir kez daha mübarek Kurban Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın manevi huzuru içerisindeyiz. Bayramlar, bizleri bir araya getiren, kalplerimizi yakınlaştıran ve toplumsal bağlarımızı kuvvetlendiren müstesna zamanlardır. Özellikle Kurban Bayramı, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, gönüllerin birleştiği mübarek bir vakittir. İhtiyaç sahiplerine uzatılan her yardım eli, yapılan her ziyaret, paylaşılan her lokma, bayramın ruhunu en güzel şekilde yaşatmamıza vesile olur. Bu bayramda da darda olanı gözetmek, yolda kalana sahip çıkmak, yetimi sevindirmek ve gönülleri onarmak hepimizin ortak görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta değerli esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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