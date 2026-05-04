Belen'de aile sağlığı merkezi ve 112 acil istasyonu hizmete açıldı

Hatay'ın Belen ilçesi İssume Mahallesinde yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programına Hatay Valisi Mustafa Masatlı, milletvekilleri, il ve ilçe protokolü, hayırseverler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Vali Masatlı, deprem sonrası süreçte devlet ve millet iş birliğiyle Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması için önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Modern donanım ve güçlü altyapıya sahip merkezde 4 aile hekimi biriminin hizmet vereceği belirtilirken, tesisin bölge halkına önemli sağlık hizmetleri sunacağı kaydedildi. - HATAY

