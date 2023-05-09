Belediye Togg'u beğenen halka hakaret etti

Zonguldak'tan sonra Çaycuma ilçesine götürülen yerli ve milli araç Togg, halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Vatandaşlar araç ile fotoğraf çektirebilmek için adeta birbiriyle yarışırken Çaycuma Belediyesi, Togg için "Karabük'ten Bartın'a Kilimli'den Kozlu'ya sirk maymunu gibi dolaştırılan bir araç" paylaşımı ile büyük tepkilere neden oldu.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Togg, Çaycuma'da vatandaşların adeta sevgi seliyle karşılandı. Aracın üzerinde büyük Türk bayrağı açan vatandaşlar bayrağı dalgalandırarak büyük sevinç yaşadı. Bir vatandaşın aracın ön camına 100 TL taktığı görüldü. Caddede gezdirilen aracı gören bir vatandaş, "Biz bunlara layığız artık. Bu araçta Made in USA değil Maden in Türkiye yazıyor" dedi.

Öte yandan, Çaycuma Belediyesi yaptığı Togg'u beğenen halka sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adeta hakaret yağdırdı. Vatandaşların tepkisi üzerine kaldırılan paylaşımda, "Akıl tutulması, şuur yitimi böyle bir şey. Karabük'ten Bartın'a Kilimli'den Kozlu'ya sirk maymunu gibi dolaştırılan bir araç ve etrafında adeta ona tapınan kalabalıklar. Bir secde edilmediği eksik. İçten içe büyüyen bir kompleksin onulmaz eksiklik duygusunun dünya insanlığı karşısında yaşadığımız geri kalmışlık korkusunun ürünü değilse nedir bu görüntüler Aziz Nesin'in "Zübük" romanını bir kez daha okuma zamanı" denildi.

Kaldırılan paylaşımı pankarta bastıran İsmet Çıtak meydanda o paylaşımı vatandaşlara gösterdi. Çıtak, "Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun. Dünya bununla uğraşıyor biz de Tayyip Erdoğan için uğraşacağız. Çaycuma Belediyesi'ne söyleyecek bir şeyim yok. Herkes kendini biliyor" diye tepkisini gösterdi. - ZONGULDAK