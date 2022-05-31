Belediye personeli Esen'e hüzünlü veda - Haberler

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Belediye personeli Esen'e hüzünlü veda

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Belediye personeli Esen'e hüzünlü veda

Geçen yıl Devrek'te geçirdiği motosiklet kazası neticesinde yaklaşık bir yıldan bu yana hastanede tedavi altında bulunan belediye personeli Esen hayata tutunamadı.

Geçen yıl Devrek'te geçirdiği motosiklet kazası neticesinde yaklaşık bir yıldan bu yana hastanede tedavi altında bulunan belediye personeli Esen hayata tutunamadı.

Geçen sene Devrek'te Ağustos ayında geçirdiği trafik kazasında yoğun bakım ünitesinde tedavi gören belediye personeli Remzi Esen hayata tutunamadı.

23 yıldan bu yana Devrek Belediyesinde görev yapan Esen için Devrek Belediyesi önünde veda töreni düzenlendi. Düzenlenen merasime Eski Zonguldak Milletvekilleri Nadir Saraç, Özcan Ulupınar, Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un yanı çok sayıda seveni katıldı.

55 yaşında vefat eden Zeki Esen öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehir mezarlığında toprağa verildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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