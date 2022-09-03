Belediye Başkanı Tarhan, vatandaşlara dondurma dağıttı Yerel Haberler Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, vatandaşlara dondurma ikramında bulundu. Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, vatandaşlara dondurma ikramında bulundu. Kavurucu sıcakların etkili olduğu Kadirli'de Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'nde kurulan stantta Belediye Başkanı Ömer Tarhan, vatandaşlara dondurma dağıttı. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikle ilgili konuşan Tarhan, dondurma ikramıyla sıcak havada vatandaşları biraz olsun serinletmek istediklerini söyledi. Mahalle sakinleri Tarhan'a etkinlikten dolayı teşekkür etti. Çocuklar da sıcak havada dondurma yiyerek serinlemenin mutluluğunu yaşadı. - OSMANİYE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Ömer Tarhan Kadirli Yerel Haberler

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