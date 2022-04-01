Belediye Başkanı Çalışkan, gençlerle bir araya geldi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kütüphane Haftası dolayısıyla gençlerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," Gençlerimiz Geleceğimiz" projesi çerçevesinde ilçemizdeki genç kardeşlerimizle Kütüphane Haftası dolayısıyla bir araya gelerek, gençlerimiz için kültürel, sosyal, sportif ve milli değerlerimize yönelik yapacak olduğumuz çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. "Hisarcık için Bende varım" diyerek programımıza katılan gençlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA