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Belediye Başkanı Çalışkan, gençlerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Belediye Başkanı Çalışkan, gençlerle bir araya geldi

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kütüphane Haftası dolayısıyla gençlerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kütüphane Haftası dolayısıyla gençlerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," Gençlerimiz Geleceğimiz" projesi çerçevesinde ilçemizdeki genç kardeşlerimizle Kütüphane Haftası dolayısıyla bir araya gelerek, gençlerimiz için kültürel, sosyal, sportif ve milli değerlerimize yönelik yapacak olduğumuz çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. "Hisarcık için Bende varım" diyerek programımıza katılan gençlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Belediye Başkanı Çalışkan, gençlerle bir araya geldi

Belediye Başkanı Çalışkan, gençlerle bir araya geldi

Belediye Başkanı Çalışkan, gençlerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütüphane Haftası, Fatih Çalışkan, Hisarcık, Milli, Yerel, Haberler

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