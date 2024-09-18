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Belçikalı Henk Malyster, Bisikletle Gürcistan'a Yolculuk Yapıyor

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Belçikalı Henk Malyster, mayıs ayında bisikletiyle yola çıkarak Düzce'ye ulaştı ve günde 80 kilometre katarak Kasım ayında Gürcistan'a varmayı hedefliyor. Yolculuğu sırasında sokak şarkıcılığı yaparak geçimini sağlıyor.

Belçikalı Henk Malyster, mayıs ayında bisiklet ile yola çıktığı Belçika'dan Gürcistan'a ulaşmayı hedefliyor. Henk Malyster, Düzce'ye yolculuğunun 4. ayında ulaşarak günde 80 kilometre yaparak Kasım ayında Gürcistan'a ulaşmayı hedefliyor.

Belçika'dan Gürcistan'da ki arkadaşını ziyaret etmek için bisikleti ile yola çıkan Henk Malyster (53), Düzce'ye ulaştı. Malyters, Mayıs ayının 2. haftasında yola çıkan ve gitarı ile gittiği şehirlerde sokak şarkıcılığı yaparak güzergah üzerinde para kazanarak yolculuğuna devam ediyor.

Gürcistan'da ki arkadaşını ziyaret etmek için yola çıktığını ifade eden Malyster, günde 80 kilometre yol kat ediyor. Konaklamasını çadırda veya tesislerde yapan Malyster, Düzce'de Murat Seyok'un sahibi olduğu işletmede çadır kampı kurdu. Emekli olduktan sonra Belçika'dan yola çıktığını dile getiren Malyster, "Belçika'dan mayıs ayının ortasında yola çıktım. İstanbul'a gelmek istiyordum. Fransa, Almanya, Macaristan, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan ve İstanbul'a ulaştım. 1 Hafta İstanbul'da kaldım. İstanbul'u çok sevdim. İstanbul'da çadırda kalamadım. Ama otellerde kaldım. İstanbul'dan buraya geldim. Buranda da Bolu üzerinden Samsun ve Gürcistan'a gitmeyi düşünüyorum. Kasımın ortasında Gürcistan'da olmayı planlıyorum. Gürcistan'a ulaştıktan sonra uçak ile Tayland ve Vietnam'a gitmeyi düşünüyorum. Bu yolculuğa neden çıktığımı bilmiyorum. Ama ben gezmeyi seviyorum. Bu benim hayatım oldu. Belçika'dan çıkarken bir param vardı. O bütçe bittiği zaman dönerim diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gürcistan Belçika

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