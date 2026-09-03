Belçika'dan Rus varlıklarına yine 'hayır'

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri bakanları toplantısında tekrar gündeme gelen Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması taleplerine yeniden "hayır" dediklerini bildirdi.

İrlanda'nın Wicklow şehri yakınlarında dün düzenlenen AB Dışişleri bakanları toplantısı sırasında bazı AB üyesi ülkelerin dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya verilmesi yönündeki talebi tekrar masaya geldi. Daha önce farklı dillerden öneriye karşı olduğunu bildiren Belçika'nın toplantıda bir kez daha ve kesin bir dille bu varlıkların kullanımına karşı çıktı. Belçika basınında yer alan haberlere göre Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, toplantı sonrasında ülkesinin tutumunu netleştirerek, "Dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya mali destek amacıyla kullanılmasına karşı çıktık. Bu öneri bazı üye ülkeler tarafından yeniden gündeme getirilmesine rağmen, birlik içinde kayda değer bir destek bulmadı" dedi.

Belçika ilk günden beri karşı çıktı

Son aylarda başta AB Komisyonu olmak üzere AB çevrelerinde Ukrayna'ya yardım edilmesi için Rusya'nın Avrupa'da bulunan finansal varlıklarına el konulması ve bu paranın Ukrayna'ya borç verilmesi fikri tartışılmaya başlandı. Söz konusu varlıkların büyük bölümü ise Belçika'da bulunuyor. Belçika ise bu paranın bu şekilde kullanılmasını istemiyor zira Rusya ile doğrudan karşı karşıya gelmek istemiyor. Geçtiğimiz günlerde gerek uluslararası hukuk gerekse mali nedenlerle Belçika'nın böyle bir paranın kullanılması sonrasında oluşabilecek riskleri kaldıramayacağı gerekçesiyle onay vermedi. Büyük baskılara rağmen Belçika Euroclear bünyesindeki bu varlıkların Ukrayna için kullanılması önerisine direniyor.

Dört AB ülkesi yeniden gündeme getirdi

Bu direnişe rağmen bazı çevreler bu fikirde ısrarcı olmaya devam ediyor. Nitekim Ağustos ayı sonunda İsveç, İspanya, Hollanda ve Polonya tarafından yeniden masaya getirilen girişim, AB içinde yeniden tartışma konusu oldu. Ancak Belçika, hem hukuki hem de finansal riskler nedeniyle bu yaklaşımın uygulanabilir olmadığını savunarak yeniden reddetti. Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, söz konusu önerinin AB içinde karşılık bulmadığını vurgulayarak, "Bu girişim, meslektaşlarım arasında ne büyük bir heyecan ne de iştah uyandırdı. Bu varlıkların kullanımına yönelik itirazımızın gerekçeleri, aradan geçen zamanda sihirli bir şekilde ortadan kalkmış değil" ifadelerini kullandı.

Belçika'ya baskı sürecek

Belçika'nın karşı çıkışının temelinde, dondurulmuş Rus varlıklarının çok büyük bir bölümünün ülke sınırları içinde bulunması yatıyor. Euroclear üzerinde tutulan bu varlıklar, AB'deki toplam varlıkların yaklaşık yüzde 90'ını oluşturuyor. Söz konusu dört ülke, Ukrayna'nın acil finansman ihtiyacına dikkat çekerek varlıkların kullanılmasını istiyor. Ukrayna da Rus varlıklarının kendileri için kullanılmaması durumunda çok olumsuz etkileneceklerini savunuyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise konunun sonuca ulaşmadığını ancak bu konu üzerinde konuşmaya devam edeceklerini söyleyerek Belçika'ya baskının süreceği mesajını vermiş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı