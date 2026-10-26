Belçika Darphanesi, Prenses Elisabeth’in 25. yaşına ilk altın hatıra parasını bastı

Belçika Kraliyet Ailesi, tahtın varisi ve müstakbel kraliçe olarak anılan Prenses Elisabeth'in 25. yaş günü dolayısıyla altın hatıra parası ve posta pulu bastırdı.

Belçika Kralı Philippe'in varisi olan ve müstakbel kraliçe olarak anılan Prenses Elisabeth 25 yaşına girdi. Belçika Kraliyet Darphanesi, prenses için ülke tarihinde ilk kez altın hatıra parası basıldığını bildirdi. Prenses adına basılan ve yüzde 99,9 oranında saf altından üretilen hatıra paranın üzerinde kendi portresi ile yaşını simgeleyen 25 rakamı yer alıyor. Paranın diğer yüzünde ise Kral Philippe'in portresi ve 12,5 euro değeri bulunuyor. Darphane, bu özel serinin "Belle Epreuve" adı verilen özel bir kalitede üretildiğini ve yalnızca 2 Bin 500 adet basıldığını açıkladı duyurdu. Koleksiyonculara yönelik olan bu paraların internet üzerinden satışa sunulduğu bildirildi.

Yeni yaşa özel hazırlanan ilk özel yapışkan pul

Belçika'nın kamu posta hizmeti Bpost, Prenses Elisabeth'in 25'inci yaş günü dolayısıyla özel bir posta pulu serisi hazırladı. Prensesin siyah beyaz portresini taşıyan pulların bugün satışa sunulacağı bildirildi. Kraliyet Sarayı tarafından düzenlenen özel fotoğraf çekiminde elde edilen portre, pul tasarımında kullanılmak üzere seçildi. Bpost yetkilileri, kraliyet ailesine adanan pul serilerinin koleksiyoncular arasında büyük ilgi gördüğünü belirterek, yeni serinin de sınırlı sayıda üretildiğini açıkladı.

Toplam 41 bin 790 adet basılan ve her biri 5 pul içeren özel yapraklar, 8,15 avrodan satışa sunulacak. Söz konusu pul, Belçika kraliyet ailesinin bir üyesi için hazırlanan ilk özel yapışkan pul olma özelliğini taşıyor. Pulda kullanılacak portrenin seçimi ve fotoğraf çekiminin Kraliyet Sarayı tarafından bizzat yönetildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı